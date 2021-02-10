В Україні стартує безоплатний тренінг для старшокласників

В Україні стартує безоплатний тренінг для старшокласників

Укрінформ
В Україні заспускають безкоштовний  онлайн-тренінг «Лідерство: 6 найважливіших навичок» для учнів 9-11 класів.

Про це повідомляє  сайт «Освітній проєкт «На урок», передає Укрінформ.

Курс розроблений психологинею,  засновницею табору Emotions Camp Даною Константиновою. Вона допоможе розвинути лідерські навички, емоційний інтелект у старшокласників.

Зазначається, що програма складається з шести занять, які проходитимуть щесереди о 17:30. Відеоуроки будуть доступні у записі.

Програма курсу:

  • Безкоштовний онлайн-тренінг на тему «Моделі лідерства» для учнів 9 – 11 класів (10 лютого о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань);
  • Команда та лідер (17 лютого о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань);
  • Митець комунікацій (24 лютого о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань);
  • Цінності лідера (3 березня о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань);
  • Впевненість (10 березня о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань);
  • Харизма лідера (17 березня о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань).
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Також учасники будуть виконувати інтерактивні вправи для розвитку лідерських навичок, брати участь в обговоренні та виконувати незвичні домашні завдання. До кожного уроку надаватимуться додаткові матеріали. 

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