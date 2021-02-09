МХП запустив освітню програму для школярів

В українських містах стартувала програма «Школа сталого розвитку МХП», в рамках якої учні знайомитимуться на уроках із поняттям сталого розвитку, Глобальними цілями розвитку.

Про це Укрінформу повідомили в агрохолдингу МХП, зазначивши, що партнерами програми виступають Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» та благодійний фонд «МХП — Громаді», які підтримуватимуть проєкт на місцях.

Зазначається, що мета проєкту - створення екосистеми для інтегрального виховання нового відповідального покоління, розвитку критичного мислення та формування цінностей і принципів на базі Цілей сталого розвитку ООН у процесі навчання у школі.

Проєкт буде реалізовано на базі шкіл в регіонах присутності підприємств холдингу МХП разом із вчительською спільнотою, волонтерами МХП, амбасадорами МХП, експертами та консультантами, починаючи з 5 класу, та буде масштабуватися і в старших класах.

«Також лекції для дітей будуть читатися й топменеджментом МХП, адже питання розвитку молодого покоління - близькі й важливі топменеджменту компанії. МХП підтримує цінності, з якими живе увесь світ — цілі Сталого розвитку ООН», - відзначили в агрохолдингу.

«Новий, сталий та свідомий українець - саме цього вкрай потребує наша країна. У всьому світі корпоративний сектор все більше переймає на себе ролі держави. І освіта не є виключенням. Хочеш зробити щось добре - зроби це сам. І МХП готовий активно долучатися та відповідати за формування сталого мислення у молоді», - зазначила Анастасія Соботюк, керівниця проєкту, директорка Департаменту зв’язків з інвесторами МХП.

«Впроваджуючи пілотний проєкт у трьох школах, ми маємо далекоглядні плани. Адже результати проєкту стануть підґрунтям для масштабування по всіх школах України для навчання молодого покоління засадам сталого розвитку. А це понад 2 млн дітей, віком від 10 до 14 років», - прокоментувала партнерка проєкту, керівниця Центру «Розвиток КСВ» Марина Саприкіна.

«Благодійний фонд «МХП – Громаді» неодноразово реалізував проєкти у школах вищеназваних регіонів. Але зараз мені особливо приємно бути серед партнерів такого надзвичайно перспективного та унікального для України проєкту. Особливо тішить той факт, що можливість стати учнями «Школи сталого розвитку МХП» випала насамперед дітям із територій, де веде свою діяльність агрохолдинг МХП. Цей факт вкотре засвідчує, що МХП дбає про майбутній розвиток громад і про нову свідомість українців. Впевнена, що у «Школи сталого розвитку МХП» – велике майбутнє!», - говорить Тетяна Волочай, партнерка проєкту, директорка БФ «МХП – Громаді».

За даними агрохолдингу, учні п’ятих класів трьох шкіл - у Каневі Черкаської області, Ладижині на Вінниччині та в Миронівці Київської області - вже пройшли «посвяту» в чемпіони програми та «важливий урок в житті», кожен став амбасадором 17 Глобальних цілей ООН.

Як повідомлялося, проєкт «Школа сталого розвитку МХП» з’явився в МХП під час лідерської програми для співробітників МХП - MHP Leaders HUB, в якій кожен, хто працює в компанії, мав можливість подати заявку на участь та стати її учасником. Вона складалася із кількох етапів. Тривалість відбору учасників зайняла близько 4 місяців. За результатами успішного проходження відбірних турів були визначені учасники програми. На початку вересня 2020 року учасники програми MHP Leaders HUB у складі 7 команд презентували результати своєї роботи. Шляхом голосування серед топменеджменту МХП були визначені три найкращі проєкти MHP Leaders HUB, серед яких й «Школа сталого розвитку МХП».

Програма «Школа сталого розвитку МХП» триватиме до кінця цього навчального року. А вже на початку 2021-2022 навчального року планується масштабування проєкту.

Фото: МХП