МХП відкриє R&D-центр при Національному університеті харчових технологій
Екосистеми, у якій ефективно взаємодіють великий та малий бізнес, наука та талановиті спеціалісти. У межах створення такої екосистеми МХП відкриє R&D-центр (центр досліджень та розвитку) при Національному університеті харчових технологій, заявив директор департаменту інновацій МХП Микола Такзей, повідомили Укрінформу в пресслужбі холдингу.
«Це буде сучасна кухня-лабораторія, на базі якої студенти, молоді науковці та викладачі зможуть експериментувати над процесом приготування кулінарних продуктів за допомогою сучасного обладнання, а також створювати перші прототипи нових шедеврів. R&D-кухня буде розділена на холодний цех для обробки сировини та залу для приготування та презентації кулінарних продуктів. Крім того, приміщення передбачає можливість проведення семінарів, майстер-класів, воркшопі», - зазначив Такзей.
За його словами, планується запрошувати провідних українських та іноземних спеціалістів, які будуть ділитися досвідом та інноваційними підходами зі студентами та викладацьким складом університету.
Також директор департаменту інновацій МХП повідомив, що холдинг планує інвестувати понад 4 млн грн у цей проєкт, лабораторія відкриє свої двері вже у перші місяці 2021 року.
«Я особисто переконаний, що синергія науки та бізнесу завжди дає високий результат. R&D-центр – це інвестиція МХП у нові знання, рішення і, цілком ймовірно, у проривні інновації. Чим вищою є якість дослідження, тим вища і якість готової продукції. МХП інвестує в науку та інновації, але головне – у створення продуктів, що несуть справжню цінність нашим клієнтам та партнерам», - додав Такзей.
Фото: МХП