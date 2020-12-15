МХП відкриє R&D-центр при Національному університеті харчових технологій

Трансформація МХП має на меті не лише випуск нових інноваційних продуктів, а й нові підходи до ведення бізнесу та партнерства задля створення бізнес-екосистеми.

Екосистеми, у якій ефективно взаємодіють великий та малий бізнес, наука та талановиті спеціалісти. У межах створення такої екосистеми МХП відкриє R&D-центр (центр досліджень та розвитку) при Національному університеті харчових технологій, заявив директор департаменту інновацій МХП Микола Такзей, повідомили Укрінформу в пресслужбі холдингу.

«Це буде сучасна кухня-лабораторія, на базі якої студенти, молоді науковці та викладачі зможуть експериментувати над процесом приготування кулінарних продуктів за допомогою сучасного обладнання, а також створювати перші прототипи нових шедеврів. R&D-кухня буде розділена на холодний цех для обробки сировини та залу для приготування та презентації кулінарних продуктів. Крім того, приміщення передбачає можливість проведення семінарів, майстер-класів, воркшопі», - зазначив Такзей.

За його словами, планується запрошувати провідних українських та іноземних спеціалістів, які будуть ділитися досвідом та інноваційними підходами зі студентами та викладацьким складом університету.

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Також директор департаменту інновацій МХП повідомив, що холдинг планує інвестувати понад 4 млн грн у цей проєкт, лабораторія відкриє свої двері вже у перші місяці 2021 року.

«Я особисто переконаний, що синергія науки та бізнесу завжди дає високий результат. R&D-центр – це інвестиція МХП у нові знання, рішення і, цілком ймовірно, у проривні інновації. Чим вищою є якість дослідження, тим вища і якість готової продукції. МХП інвестує в науку та інновації, але головне – у створення продуктів, що несуть справжню цінність нашим клієнтам та партнерам», - додав Такзей.

Фото: МХП