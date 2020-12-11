Експерт МХП взяв участь у міжнародній конференції асоціації ритейлерів RAU Summit

RAU Summit — міжнародна конференція від асоціації ритейлерів відбулася в онлайн-форматі.

Головна мета саміту - взаємодія учасників, пошук альтернативних напрямів роботи, операційних моделей і способу життя в нових реаліях, які диктує COVID-19, повідомили Укрінформу в пресслужбі холдингу.

Зазначається, що МХП на форумі представив начальник управління по роботі з франчайзі Дмитро Морозов. Він розповів, навіщо найбільший в Україні агроіндустріальний холдинг МХП у складний для всієї країни, і конкретно для бізнесу та економіки рік, виводить на ринок відразу три нових рішення.

«Холдинг МХП вже досить давно взяв курс на перехід в кулінарну компанію. Одним з елементів цієї трансформації є оновлення фірмового ритейлу. В цьому році МХП почав розвивати по франчайзингу три нові формати — гастростудії «Секрети шефа», магазини «М'ясомаркет» та шаурменні Doner Market. Цьогоріч ми отримали дослідження споживачів в Україні, які вказують, що тільки 13% наших співвітчизників готують їжу із задоволенням, ще 20% ставляться до цього нормально, бо це їхня щоденна частина життя. Інші не отримують задоволення і шукають шляхи спрощення та прискорення процесу. При чому зрозуміло, що щоденний похід у ресторан – це не вихід для більшості українців. Ми хочемо допомогти у цьому питанні нашому покупцю, який і так живе в супершвидкому ритмі, з усіма кризами навколо та ще й витрачає час на те, від чого не отримує задоволення», — зазначив Морозов.

За його словами, завдання МХП — дати максимальний сервіс, якість, емоцію та дозволити покупцю відчути себе трохи щасливішим, завдяки рішенням холдингу. Адже нині МХП пропонує все, починаючи від інгредієнтів для приготування страви до професійної консультації з приготування цієї страви і навіть вже приготовані страви.

«Для наших партнерів на базі МХП ми будуємо Маркетплейс — це набір різних бізнес-моделей «під ключ», від простого м’ясного магазину до гастростудії та стріт-фуду, щоб наші франчайзі диверсифікувалися, розвивалися та ставали ще успішнішими. Для наших партнерів МХП є і буде й надалі локомотивом розвитку бізнесів.Під час кризи потрібно інвестувати, знаходити нові підходи, створювати нові робочі місця, розвивати локальний малий і середній бізнес. І своїм прикладом ми показуємо, як це можна робити, демонструючи подібні бізнес-рішення, які додатково забезпечують й розвиток нашої країни», - сказав начальник управління по роботі з франчайзі МХП.

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За його словами, холдинг десятиліттями працює з франчайзингом. Мало кому відомо, але на сьогодні компанія має понад 1750 франчайзингових точок у мережі МХП. Холдинг має багаторічний успішний досвід у цій бізнес-моделі та планує й надалі продовжувати розвивати саме цей напрям.

Морозов також поділився складовими, що забезпечують такий успішний досвід роботи за моделлю франчайзингу. Це - здатність бачити кращі практики у всіх куточках країни під різними кутами зору та збирати кращі рішення з різних регіонів від різних франчайзі, бути гнучким; мати швидку реакцію на потреби покупців та значно розширювати спільну команду однодумців в рамках плідної співпраці команд МХП та франчайзі.

«Кожен новий відкритий магазин — це новий урок, нові складнощі. І якщо не знаходити час й ресурси для швидкої реакції й висновків конвертованих в дії, то масштабування може погубити те, що вже працює.

Робота над помилками — критично-необхідна частина масштабування бізнесу. Вчасно побачити й усвідомити проблему вкрай важливо, але важливіше — швидко зробити все можливе, щоб її усунути й більше не допускати. Від відкриття першого м’ясомаркету пройшло менше пів року, а ми вже досить багато рішень доопрацювали, змінили, покращили на досвіді перших торгових точок. І цей процес нескінченний тому, що навколишній світ і наші покупці дуже динамічні», — прокоментував Дмитро Морозов.

У роботі RAU Summit — міжнародної конференції від асоціації ритейлерів взяли участь близько 30 експертів, серед яких власники й топменеджмент сфери ритейлу та девелопменту, торговельної нерухомості та компаній B2B. Вони відповідали на головні питання сесій RAU Summit 2020, об’єднаних темою «Нова реальність — новий ритейл». Експерти говорили про новий ритейл в умовах сьогодення; нові тренди, технології та інновації під час пандемії; редевелопмент і реконцепцію в епоху зміни споживчих уподобань; ефективну взаємодію в Online & Offline; нові концепти для масштабування бізнесу.

Фото: МХП