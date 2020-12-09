МХП разом із підприємцем з Кремнієвої долини презентували бізнес-бестселер

У вівторок, 8 грудня, в центральному офісі МХП відбулася онлайн-презентація книги «Прискорений стартап» за участі автора Віталія Голомба.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Зазначається, що «Прискорений стартап» — книга, яка разом з читачем проходить шлях від народження революційної ідеї до її успішного втілення. Автор ділиться практичними уроками, здобутим багаторічним досвідом, що раніше були доступні лише слухачам найкращих акселераційних програм.

Книга стала бізнес-бестселером у США і була перекладена та видана українською мовою видавництвом «Саміт-книга» за сприяння компанії МХП.

У пресслужбі холдингу розповіли, що Віталій Голомб — підприємець, який розвиває свої бізнеси в Кремнієвій долині з підліткового віку, партнер DRAKE STAR PARTNERS. Раніше він був засновником та керуючим партнером GS CAPITAL, гостьовий автор інтернет-видання TECHCRUNCH. Як спікер, тренер та консультант, Віталій користується великою популярністю у світі стартапів, венчурного капіталу та корпоративних інновацій — у цій ролі він відвідує понад 20 країн щорічно. Голомб був партнером-засновником HP TECH VENTURES — корпоративного венчурного підрозділу оригінального стартапу Кремнієвої Долини.

«Вихід книги Віталя Голомба українською мовою — це інвестиція в майбутнє нашої країни і в ту інноваційну екосистему, яку ми в партнерстві з іншими колегами намагаємося вибудовувати. Я вважаю, що ця книга вийшла в потрібний момент. Особливо в контексті тих великих змін, які відбуваються в Україні і світі зараз: у споживанні, технологіях, соціальному житті, політиці тощо. Ці зміни стосуються і МХП — ми переходимо від сировинної компанії у кулінарну. Єдиний шлях реалізувати стратегію такої трансформації — створювати відкриту екосистему, нові інноваційні продукти, сервіси та бізнес-моделі. Для цього нам потрібне розуміння того, чим живуть українці, які важливі задачі, потреби й «болі» вони зараз мають. Ми хочемо залучати партнерів, стартапи, підприємців, фонди, інші компанії для розв’язання цих задач», — зазначив директор департаменту інновацій МХП Микола Такзей.

За його словами, саме в цьому зараз полягає правильний підхід корпоративного бізнесу — не замикатися, а бути відкритими. Книга Віталія Голомба дасть поштовх і запал енергії новим підприємцям і стартаперам вийти на ринок, а МХП зможе допомогти їм реалізуватися по максимуму.

«Я вдячний компанії МХП та її лідеру Юрію Косюку за те, що вкладаєте в майбутнє країни: підтримуєте її інтелектуальний потенціал, знайомите українських стартаперів з кращими світовими бестселерами. Зокрема такими, як «Прискорений стартап», адже ця книга отримала безліч позитивних відгуків від професіоналів на американському ринку і буде дуже корисною для України», — додав директор видавництва «Саміт-книга» Іван Степурін.

Під час трансляції глядачі мали змогу ставити свої запитання Віталію Голомбу. Автори трьох найцікавіших запитань отримали примірники першого видання книги.

«Кожного разу, коли маю виступи у східній Європі, до мене часто підходять розумні люди й діляться своїми ідеями. Але не описують подробиць і тримають їх в секреті, оскільки бояться, щоб їх ніхто «не поцупив». Це є проблемою. Бо сама ідея — це не бізнес. Про свою ідею потрібно розповідати та пропрацьовувати її, спілкуватися з досвідченими людьми, які можуть дати коментар, підказку або ж вони можуть знати, що хтось вже цим займається. Ідеї просто не достатньо. Потрібна команда, знання, ресурси, щоб перетворити її на продукт, а вже згодом і компанію», — поділився Віталій Голомб.

Під час панельної дискусії автор разом з лідерами індустрії обговорив каталізатори стартапів та те, що їх гальмує, їхні тренди та перспективи в Україні.

З боку МХП у цій дискусії брав участь директор департаменту інновацій Микола Такзей. Також серед учасників були: Метью Поллард, автор міжнародного бестселера The Introvert's Edge, засновник Rapid Growth Coach; Максим Ситницький, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, керівник Національного центру розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Шевченка; Сергій Вакарін, голова Правління ГО UkraineIS; Іван Степурін, доктор філософії, директор видавництва «Саміт-книга»; Лідія Пащук, президент фонду К.FUND; Денис Красніков, віцепрезидент Української спілки промисловців і підприємців.

Модераторами виступили: доктор економічних наук, професор, віцепрезидент Української PR-ліги Олена Дерев’янко та виконавчий директор Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association Ольга Афанасьєва.

У пресслужбі холдингу додали, що МХП залучає стартапи для вирішення бізнес-завдань з метою прискорення трансформації в кулінарну компанію. Для України важливо зупинити відтік інтелектуального капіталу. МХП докладає для цього всіх зусиль, створюючи інфраструктуру для підтримки молодих бізнесів, стартаперів-початківців, надаючи можливості для їхньої інтеграції в інноваційну систему МХП.

Так, нещодавно компанія провела конкурс відкритих інновацій MHP Innovation Lab, в якому МХП шукав рішення та пропозиції співпраці від бізнесів, стартапів, кулінарів, технологів та студентів.

Фото: МХП