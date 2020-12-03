МХП увійшов до ТОП-50 найкращих компаній України

Агроіндустріальний холдинг МХП увійшов до рейтингу «Топ-50 кращих компаній України» за версією журналу «Власть денег».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«Агроіндустріальний холдинг МХП потрапив до рейтингу "Топ-50 кращих компаній України" за версією журналу "Власть денег". Учасників фінального рейтингу відбирали з майже двохсот претендентів, зазначених у щомісячних рейтингах журналу "Власть денег". Редакційна рада відібрала 50 фіналістів — компанії, які найбільш яскраво проявили себе у 2020 році», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це компанії, які змогли не тільки вистояти в кризу, але й зберегти персонал, переосмислити принципи організації бізнесу. Компанії, які в складних умовах проявили соціальну відповідальність, продемонстрували інноваційність і готовність до мінливих зовнішніх умов. МХП є такою компанією, додали в холдингу.

У пресслужбі також нагадали, що цьогоріч компанія МХП увійшла до топ-25 кращих роботодавців України, топ-25 програм КСВ, топ-25 ефективних маркетингових кампаній і топ-25 інноваційних компаній України за версією журналу "Власть денег".

«Ми дякуємо за визнання нашої компанії. У 2020 МХП впевнено взяв курс на трансформацію із сировинної компанії на кулінарну. МХП розвиває три нові формати: гастростудії «Секрети шефа», магазини «М'ясомаркет» і шаурменні Döner Market. Компанія стабільно працює та підтримує продовольчу безпеку країни, допомагає в боротьбі з KOVID-19 та продовжує соціальні проєкти. Ми не збавлятимемо обертів і бажаємо всім бути стійкими, успішними та сильними», - прокоментувала речниця холдингу МХП Ірина Ванникова.

За її словами, чим більше в Україні буде успішних компаній, тим сильнішою буде й економіка нашої країни.

Фото: МХП