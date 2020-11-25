Благодійний фонд «МХП — Громаді» та «Карітас-Спес Україна» відправлять 150 дітей у Карпати

Фонд спільно з релігійною місією планують проєкт з оздоровлення дітей із вразливих верств населення та малозабезпечених сімей

Про це повідомила прес-служба МХП.

«Договір було підписано 25 листопада в центральному офісі МХП. Він передбачає забезпечення екологічних норм європейського та світового рівня, підвищення безпеки перебування, відпочинку та оздоровлення дітей і молоді в оздоровчому центрі «Дитяче Селище Яблуниця» (с. Яблуниця, Яремчанський р-н., Івано-Франківська обл.)», - розповіли представники компанії.

Після проведення робіт БФ «МХП — Громаді» та «Карітас-Спес Україна» планують оздоровити 150 дітей із 15 регіонів України впродовж літа 2021 року на базі вже оновленого центру «Дитяче Селище Яблуниця».

«Наш фонд і “Карітас-Спес Україна” у вересні підписали Меморандум про співробітництво. В рамках Меморандуму ми будемо реалізовувати проєкт, спрямований на допомогу дітям. “МХП — Громаді” на умовах співфінансування інвестує понад 800 тис. грн в оновлення центру оздоровлення дітей. Загальна ж сума проєкту - майже 2 млн грн. Це буде вже друга наша взаємодія з Місією, першою була допомога малозабезпеченим сім’ям Вінниччини. Холдинг МХП і надалі залишатиметься соціально відповідальним бізнесом, що допомагає тим, хто цього потребує», — наголосила Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду «МХП — Громаді».

«Допомагаючи дітям, ми будуємо майбутнє. Робота з дітьми одна з найтриваліших програм Місії “Карітас-Спес Україна”. Щорічно через наші табори для відпочинків, наші садочки, світлиці, дитячі будинки сімейного типу, ми маємо змогу охоплювати допомогою понад 5000 дітей. Ці програми в нас довготривалі — більшість із них працюють вже понад 20 років. Щоразу ми шукаємо партнерів, які б підтримали програми, направлені на дітей. Партнерство з МХП для нас є дуже важливим, ми сподіваємось, що це співпраця на багато років», — відзначив отець Петро Жарковський, президент Місії «Карітас-Спес Україна».