Компанія МХП та Центр «Розвиток КСВ» запускають освітній проєкт про цілі сталого розвитку

Компанія МХП та Центр «Розвиток КСВ» запрошують школи трьох населених пунктів – Канева (Черкаська обл.), Миронівки (Київська обл.) та Ладижина (Вінницька обл.) – до реєстрації на участь у освітньому проєкті «Школа сталого розвитку МХП».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі агрохолдингу МХП.

Як зазначили в компанії, мета проєкту– інтеграція Цілей сталого розвитку ООН у процес навчання. Одним із завдань є формування сталого мислення та свідомого ставлення до навколишнього середовища серед учнів 5-х класів.

«Для нас це перша подібна практика, яку ми хочемо популяризувати та масштабувати разом із нашими партнерами у регіонах присутності МХП. Ми розуміємо, що цей проєкт надає можливість дітям розширити горизонти мислення, почати мислити критично, аналізувати інформацію та використовувати її, свої нові знання для того, щоб мати змогу змінити своє життя, майбутнє, мати позитивний вплив на оточення – сім’ю, громаду, і таким чином мати можливість побудувати нову, відповідальну, комфортну для життя та розвитку країну. А для цього ми взяли за основу Глобальні Цілі ООН 2030 – саме такий підхід до розвитку країни та життя у цілому ми в МХП розділяємо. Ми - амбасадори Цілей ООН 2030, і хочемо, аби нас стало більше. Тільки так ми змінимо країну на краще, тільки так ми зробимо так, щоб у країні залишалася молодь. Змінюємося самі – змінюємо світ навколо нас», – поділились ідеологією проєкту в МХП.

Проєкт передбачає різноманітні активності для шкіл та вчительської спільноти, учнів 5-х класів та їх батьків впродовж 6 місяців, присвячених Цілям сталого розвитку. Передбачається проведення челенджів, вебінарів, лекцій запрошеними експертами та представниками МХП з наступних тем: дизайн-мислення, здорове харчування, збереження води, правила дорожнього руху та безпеки в Інтернеті, фінансова грамотність і турбота про довкілля. За результатами навчання будуть вручені заохочувальні призи. Кращий досвід у межах проєкту буде переведено в онлайн-курс для учительської спільноти шкіл «Цілі сталого розвитку: як інтегрувати в навчання».

«17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) мають свої показники для подолання бідності, нерівності та кліматичних змін. В Україні затверджено національні показники та закріплена інтеграція ЦСР у розробку всіх програмних документів. Ми розпочали зі шкільної освіти, тому Центр «Розвиток КСВ» та МХП запроваджують пілотний проєкт у трьох школах. Маю надію, що через рік практика буде розповсюджена на всі школи країни», – зазначила керівник Центру «Розвиток КСВ» Марина Саприкіна.

Для участі у проєкті загальноосвітні навчальні заклади трьох населених пунктів мають зареєструватися за посиланням до 24 листопада 2020 року. На основі заповнених реєстрацій організаторами буде проведено відбір трьох шкіл, результати відбору оголосять 25 листопада. Основними критеріями для відбору шкіл є мотивація школи, команда проєкту та подальші плани. Початок проєкту – 30 листопада. Участь у проєкті безкоштовна.

Центр «Розвиток КСВ» – експертна організація в Україні, що об’єднує понад 40 великих компаній, спільно з якими вже десять років просуває принципи сталого ведення бізнесу та соціальної відповідальності, реалізує власні соціальні проєкти, надає консультації, проводить семінари та тренінги з КСВ питань та звітів як для приватних компаній, так і для державних органів влади. Є національним партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгія) і Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (Женева, Швейцарія). www.csr-ukraine.org

МХП є провідним виробником курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів («Наша Ряба»). Крім того, агрохолдинг реалізує низку КСВ-проєктів, починаючи зі сталого розвитку регіонів України, закінчуючи екологічними та соціальними проєктами. Усі КСВ ініціативи компанія здійснює разом з БФ «МХП – Громаді». З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.