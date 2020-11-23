МХП відкрив три нових «М’ясомаркети»

МХП відкрив три нових «М’ясомаркети»

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Укрінформ
Наприкінці минулого тижня нові магазини мережі «М’ясомаркетів» з’явились у Запоріжжі, Слов’янську та Києві.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба агрохолдингу.

«Сервіс «М’ясомаркету» тепер доступний мешканцям Запоріжжя, Слов’янська та Києва (в столиці відкрився вже другий магазин мережі). З липня вже відкрито 20 точок, а до кінця 2020 року планується щонайменше 50», - розповіли представники групи компаній.  

Для швидкого розширення у всіх містах України «М’ясомаркети» відкриваються за системою франчайзингу. Партнери-франчайзі отримують оптимізовані бізнес-процеси у формі франшизи й працюють під успішною торговою маркою.

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«Це дуже цінно мати такого надійного партнера. МХП сміливо рухається вперед, пропонує якісні рішення, має найсуворіші стандарти якості. Це надихає і мотивує», — поділився враженням від співпраці підприємець Ярослав Лиходід, партнер-франчайзі МХП в Запоріжжі.

Асортимент товарів у «М’ясомаркетах» формуватиметься індивідуально для кожного магазину. У нових «М’ясомаркетах» у Запоріжжі, Слов’янську та Києві є різні види м’яса, продукти ТМ «Наша Ряба», «Бащинський», «Легко!», «Секрети Шефа», бакалія, випічка, фрукти, овочі, солодощі, також тут продаватимуть шаурму.

«М’ясомаркети» — це магазини готових гастрономічних рішень. Люди хочуть їсти якісніше, смачніше і швидше. Ми даємо їм це!» - пояснив голова правління МХП Юрій Косюк.

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«М’ясомаркет» - це мережа м’ясних магазинів нового формату від МХП, що була заснована у липні поточного року. Перший магазин у Києві став сьомим в мережі і розпочав роботу у вересні. Особливість роботи «М’ясомаркетів» - продаж якісного сервісу. В мережі працюють м’ясні сомельє, які проводять консультації і допомагають з вибором продуктів. Такий фахівець допомагає обрати м’ясо, приправи до нього, вино, можуть замаринувати його на вимогу клієнта, запропонувати супутні товари (соуси, гарніри, овочі, фрукти).

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