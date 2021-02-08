У Дніпрі на парковках цьогоріч облаштують пів сотні зарядних станцій для електромобілів

У Дніпрі на парковках встановлюють зарядні станції для електрокарів. Наразі у місті їх 15, а загалом до кінця року планується облаштувати близько 50 таких станцій.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає Укрінформ.

«У Дніпрі кількість електромобілів постійно збільшується. Наразі їх уже близько 8 тисяч. Тож місцева влада ще у 2018 році дозволила встановлювати на паркувальних майданчиках електростанції для підзарядження авто. Наразі такі станції працюють майже в усіх спальних районах міста», – зазначив директор КП «Міськавтопарк» Дмитро Омельченко.

За словами представника компанії-виробника, електростанції змодельовані та збираються в Україні за винятком деяких деталей, які закуповують у Китаї. Від одного пристрою можуть заряджатися одразу два автомобілі. У середньому на повний заряд необхідно 4–5 годин.

«Розроблено мобільний додаток, завдяки якому водій може швидко знайти найближчу для себе станцію, прокласти до неї шлях, вибрати кількість часу для підзарядження та забронювати місце на певну годину. Через додаток також відбувається оплата послуги», – розповів представник компанії «iCharge» Дмитро Антонов.