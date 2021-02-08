В Україні зростає частка нових придбаних електрокарів – експерти

У січні 2021 року в Україні було зареєстровано 502 електромобіля, що майже на 21% менше, ніж у січні минулого року. При цьому частка нових авто зросла до 10%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що у січні 2021 року в Україні було придбано 469 легкових електромобіля та 33 комерційних. Частка нових машин із загальної кількості придбаних у січні становила майже 10% проти 6% в 2020 році.

Найпопулярнішим легковим електромобілем у січні стала марка CHEVROLET Bolt, 133 електрокарів якої було придбано в Україні. Далі у першій п'ятірці електрокарів за підсумками січня - NISSAN Leaf (107 одиниць) та Tesla: Model 3 (34 од.), Model S (24 од.) і Model X (21 од.)

У комерційному сегменті ринку новими були тільки 2 автомобілі і обидва моделі MAN eTGE. Загалом найпопулярнішим авто серед комерційних електромобілів залишається RENAULT Kangoo Z.E. За місяць в Україні придбали 26 вживаних авто цієї марки.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у 2020 році було зареєстровано 7 455 електромобілів, що на 1% менше, ніж у 2019 році.