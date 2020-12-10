Український ринок електромобілів у листопаді скоротився майже на 28%

У листопаді 2020 року в Україні було зареєстровано 514 електромобілів, що майже на 28% менше, ніж у листопаді минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Український парк електромобілів у листопаді 2020 року поповнили 481 легкових та 33 комерційних авто.

Зазначається, що частка нових машин у листопаді зросла до 10%, тоді як у листопаді минулого року вона становила 6%.

Вживані електрокари з-за кордону в листопаді придбав 461 автомобіліст, що на 31% менше, ніж торік, тоді як попит на нові електричні машини зріс на 29% - до 53 одиниць.

Найпопулярнішим авто в цьому сегменті легковиків в Україні залишається NISSAN Leaf (за минулий місяць українські номери отримали 126 автомобілів цієї моделі). Далі у ТОП-5 електрокарів йдуть: HEVROLET Bolt – 69 шт.; TESLA Model 3 – 55 шт.; TESLA Model S – 36 шт.; BMW i3 – 23 шт.

У частині комерційних електромобілів всю статистику сформували дві моделі: RENAULT Kangoo Z.E. – 26 шт. та NISSAN e-NV200 – 7 шт.

Читайте також: У США відкрили розслідування щодо безпеки електрокарів Tesla

Всього за період за січень-листопад 2020 року український автопарк поповнили 6823 од. електромобілів, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка вживаної техніки в загальній кількості становить 92 відсотки.