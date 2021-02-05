Паперова фабрика на Харківщині виготовила першу в Україні партію екоскотчу

Зміївська паперова фабрика за ідеєю харківського видавництва «Ранок» першою в Україні виготовила екологічний скотч.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу автор ідеї, директор видавництва Віктор Круглов.

«Ми друкуємо книжки на папері з вторсировини, який виробляє фабрика, а замовлення – це більше 100 тисяч посилок на рік - змушені запаковувати за допомогою скотчу, і таке пакування вже неможливо переробити, бо скотч прилипає до обгортки. Тому пригадалося, як колись усі заклеювали на зиму вікна паперовими стрічками, намащені крохмалем, і подумав, чи можна таке зробити промисловим методом. І от інженери та хіміки трішки «почаклували» з синтезованим крохмалем», - розповів Круглов.

За його словами, виготовлений екоскотч повністю розкладається природнім способом менш ніж за пів року.

Єдина складність – такий скотч треба перед наклеюванням змочити звичайною водою. «Ми зараз розробляємо устаткування, яке дозволить швидко зволожувати стрічку і швидко пакувати посилки. Перший ручний пристрій ми вже маємо», - зазначив Круглов.

Директор видавництва підкреслив, що екоскотч вони виготовили першими в Україні, поки це експериментальна партія, загалом кілька кілометрів стрічки, але планується випуск у промисловому масштабі, що дозволить знизити ціну такого продукту.

«Зараз ціна одиниці практично в два рази вища за звичайний скотч, але випуск більшими партіями буде дешевший», - запевнив Круглов, додавши, що вже отримав десятки дзвінків від компаній, які зацікавилися екологічною клейкою стрічкою та хочуть її використовувати в своїй роботі.

«Є чудовий відгук, попит на таку продукцію, дуже приємно, що кількість соціально відповідальних компаній, які турбуються про екологію, зростає. Тому ми сподіваємося, що випуск екоскотчу на Зміївській фабриці стане масовим – не лише для нашого видавництва, а й для інших замовників», - резюмував Круглов.

Зміїівська паперова фабрика заснована в 1893 році братами Монаковими. Наразі на ній працюють майже 200 людей. Підприємство переробляє більше 500 тонн вторсировини щомісяця. Першим в Україні почало в промислових масштабах переробляти упаковки Tetra Pack. При фабриці функціонує «Музей Паперу», в якому проводять екскурсії та лекції для школярів.

ТОВ Видавництво «Ранок» засноване Віктором Кругловим у 1997 році в Харкові. Підприємство є лідером на ринку навчальної, методичної та дитячої літератури. Має власний електронний логістичний центр для доставки продукції по країні, має представництва в 27 містах України та офіційні представництва за кордоном.

Фото: Зміїівська паперова фабрика