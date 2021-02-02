У Німеччині винайшли «зелену» альтернативу пластику

Німецький вчений розробив природний пестицид з ріпака

Про це розповіли в сюжеті Deutche Welle, передає Укрінформ.

«Наш матеріал біологічно розкладається, тоді як пластикову плівку, часто забруднену іншими хімічними речовинами, слід утилізувати або переробляти з великою обережністю» - коментує науковець Міхаель Кірхінґер.

За словами вченого, новий матеріал потенційно здатний замінити пластикову плівку та токсичні хімікалії. Пестицид з ріпака може залишатися в полі, оскільки є екологічно чистим, на відміну від досі використовуваних засобів.

«Мікропластик можна знайти в грунті практично скрізь: він потрапляє з багатьох джерел — сміттєзвалищ, шламів стічних вод, які використовують для поливу. Ми ще не знаємо точно, який вплив ці мікрочастинки мають на грунт і чи не знизять вони родючість земель», - пояснив хімік Кордт Цолльфранк.

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Традиційно ріпак використовується для виготовлення олії та є екологічним кормом для худоби. Раніше вчені вже довели, що матеріали з кукурудзи можуть замінити полістирол, поширену сировину для створення одноразового посуду та будматеріалів. Також кукурудзу використовують у біопаливі для автомобілів.