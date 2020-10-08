Suzuki розробив пристрій для збору мікропластику

Японська автомобілебудівна компанія Suzuki розробила пристрій, що забезпечує збір мікропластику за допомогою підвісних моторів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на NHK World.

Мікропластик вважається потенційною загрозою екосистемам. Компанія Suzuki вже багато років проводить дослідження, намагаючись вирішити проблему забруднення води пластиковими відходами.

Автовиробник зосередився на забортних підвісних моторах, які перекачують тонни води для охолодження. Пристрій кріпиться до випускного отвору для повернення води та фільтрує у ньому відходи.

Компанія уточнила, що мікропластикові відходи у водоймах можна збирати під час звичайного переміщення човна.

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Співробітники компанії Suzuki вже провели тестовий прогін на озері Хамана у префектурі Сідзуока.

Пристрій збирав водорості, пісок та інші об'єкти, в тому числі частинки мікропластику.

Компанія Suzuki планує представити цей пристрій на ринку в наступному році.

Фото: NHK