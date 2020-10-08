У Канаді розробили план відмови від одноразових пластикових виробів

У Канаді планують до 2030 року повністю відмовитися від використання одноразових пластикових виробів.

Про це під час пресконференції заявив міністр навколишнього середовища країни Джонатан Вілкінсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо намір заборонити пластикові пакети, соломинки, кільця для скріплення бляшанок, столові прибори та контейнери для їжі, які важко переробити. Ці речі шкодять довкіллю, а їх вартість втрачається для економіки, коли їх викидають”, - сказав Вілкінсон.

За його словами, запровадження такої заборони сприятиме інноваціям, оскільки з'являться нові вироби, що легко піддаються переробці.

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“Наш уряд пропонує всеосяжний план, покликаний звести до нуля пластикові відходи. Наш план передбачає перехід до кругової економіки, стандарти на вміст перероблених матеріалів та квоти на відсоток переробки”, - зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що одноразові медичні товари, які масово використовуються для особистого захисту під час пандемії, під заборону не потраплять.

Остаточний перелік пластикових товарів, що підлягають забороні, та усі необхідні законодавчі акти для запровадження обмежень мають бути ухвалені до кінця наступного року. За чинними урядовим планом Канада має повністю відмовитися від пластикових відходів до 2030 року.

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За даними міністерства навколишнього середовища Канади, щороку у країні продукується 3 млн тонн пластикових відходів, з яких переробляється лише 9%. Більшість пластику опиняється на звалищах, а близько 29 тис. тонн потрапляє в природне середовище. Канадці щорічно використовують до 15 млрд пластикових пакетів та 57 млн питних соломинок.