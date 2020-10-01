В Англії заборонили використання пластикових соломинок для пиття
Укрінформ
У Великій Британії з 1 жовтня заборонено використовувати пластикові соломинки, ватяні палички та палички для розмішування напоїв.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Нове законодавство забороняє продаж та розповсюдження одноразових пластикових виробів.
Як зазначається, заборона на використання пластикових виробів мала набути чинності ще у квітні цього року, проте її довелося відтермінувати у зв'язку з загальнонаціональним карантином.
Британський уряд рішуче прагне вирішити проблему накопичення одноразового пластику. У Великій Британії щорічно використовується майже 5 млрд соломинок, 316 млн пластикових паличок для розмішування та 1,8 млрд ватних паличок з пластику.