З океану прибрали понад 100 тонн пластику завдяки розширенню Google Chrome

Нідерландська організація із захисту довкілля Ocean Cleanup Group створила пошукову систему, яка допомагає очистити океан.

Про це повідомляє Forbes, передає Укрінформ.

Розширення працює як Google, і чим більше пошукових запитів здійснює користувач, тим доречніші рекламні оголошення відображаються. Різниця між двома браузерами полягає у тому, що Ocean Cleanup Group отримує частину суми, яку платить рекламодавець, і фінансує операції з очищення океану.

Проєкт з’явився з ідеї «допомогти кожному творити зміни з власних осель». Один із засновників Майк Пауел зазначив, що був шокований масштабами пластмасових відходів під час подорожі деякими країнами. «Ви постійно чуєте і бачите новини про це, але споглядання на власні очі оживило щось у мені», - додав він.

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Пауел використав свої заощадження та технічні навички для розробки двигуна OCG. За три місяці команда вивезла понад 126 тонн пластмаси завдяки 100 тисячам користувачів пошукової системи.

Ocean Cleanup Group розпочала операцію з очищення океану на острові Балі в Індонезії та планує розширюватися по усій Південно-Східній Азії. Для цього команда найняла та тренувала місцеві громади, щоб сформувати бригади прибиральників. За кожні три пошукові запити користувача розширення така група очисників може витягнути та переробити один поліетиленовий пакет.

OCG має склад, куди привозять усю зібрану пластмасу. Потім її розділяють за видами — пляшки, хірургічні маски, поліетиленові пакети тощо. Компанія використовує сервіс ECO Bali для переробки, але вони сподіваються незабаром розпочати переробку всіх пластмас самостійно.

Організація також співпрацювала з місцевими організаціями та центрами для порятунку морських тварин, наприклад, морських черепах, які постраждали від пластмасових відходів.

Фото: OCG