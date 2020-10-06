На дні Світового океану лежать 14 мільйонів тонн мікропластику

На дні Світового океану лежать 14 мільйонів тонн мікропластику

Дослідження
Укрінформ
За даними Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CISRO), на дні Світового океану знаходиться 14 мільйонів метричних тонн мікропластику.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що це в 35 разів більше кількості пластику, який, як вважається, плаває на поверхні океану.

Дослідники кажуть, що робота, опублікована у науковому виданні Frontiers in Marine Science, є першою глобальною оцінкою мікропластику - шматочків пластику розміром менше як 5 міліметрів - на океанічному дні.

За допомогою роботизованого підводного човна команда експертів зібрала зразки глибоководних відкладень на глибині до 3000 метрів із шести місць у Великій Австралійській затоці, на відстані до 380 кілометрів від узбережжя Південної Австралії.

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Аналіз 51 відібраної проби показав, що на грам осаду в середньому припадає 1,26 шматка мікропластику.

За словами Джастін Баретт з CISRO, пластик, який потрапляє в океан, псується і руйнується, перетворюючись в мікропластик, який осідає на дні океану.

Співавторка дослідження, Деніс Гардесті, зазначає, що пластик на океанському дні — це насправді незначна частка всього пластику, що опиняється в океані. Найбільше його, на її думку, накопичується в прибережних районах.

Вчені назвали пластикове сміття «однією з основних екологічних проблем цього покоління». На їх думку, проблема буде тільки погіршуватися, оскільки в найближчі роки очікується зростання виробництва пластику і забруднення навколишнього середовища.

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Нещодавнє дослідження показало, що навіть якщо людство здійснить негайні і скоординовані на глобальному рівні зусилля зі скорочення споживання пластику, до 2040 року все одно залишиться близько 710 мільйонів метричних тонн пластику, які будуть забруднювати навколишнє середовище.

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