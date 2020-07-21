Британська Темза – одна з найбрудніших річок світу за рівнем мікропластику

Британська річка Темза, що протікає через Лондон, згідно з останнім дослідженням, має один із найвищих у світі рівнів забруднення мікропластиком.

Про це повідомляє BBC із посиланням на британських науковців

«Темза має один із найвищих рівнів насичення мікроскопічними частинками пластику серед усіх річок світу. Вчені підрахували, що кожної секунди річкою пропливає близько 94 тисяч таких мікрочастинок», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей показник перевищує відповідні цифри в інших європейських річках, зокрема – Дунаю, Рейні та По. Проте все ж є меншим, ніж у китайській річці Янцзи.

Повідомляється також, що на берегах у гирлі Темзи наразі спостерігається серйозне скупчення пластикового сміття, а шматочки пластику постійно виявляють всередині різних тварин – зокрема двох видів крабів, які його з’їдають, плутаючи з їжею.

Вчені рішуче закликали, з огляду на таку ситуацію, до відповідальнішого поводження з пластиковими відходами. На їх думку, в період пандемії COVID-19 бездумне розміщення відходів, зокрема медичного характеру (маски, рукавички), може лише посилити й без того серйозну проблему забруднення планети пластиком.

За підрахунками деяких учених, до 2050 року у світовому океані буде більше пластику, ніж риби.

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