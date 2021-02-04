В Україні проведуть першу трансляцію голографічної операції

Український хірург-ортопед Олександр Страфун проведе першу в Україні операцію, використовуючи технологію змішаної реальності.

Про це повідомляє Асоціація хірургів України, передає Укрінформ.

Як зазначається у повідомленні, під час операції з реверсивного депротезування плечового суглоба український хірург буде користуватися гарнітурою змішаної реальності HoloLens, створеною Microsoft. Технологія використовується для забезпечення хірургів та лікарів, що їм асистують, необхідною візуальною інформацією під час проведення операцій. Також вона надає швидкий і захищений доступ до історії хвороби пацієнта.

Операція відбудеться 10 лютого о 09:00 за київським часом, в режимі онлайн-трансляції. Проходитиме вона у Клініці мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки, де застосовують технологію змішаної реальності на практиці.

В межах трансляції будуть продемонстровані 13 операцій з 13 країн світу.