Львівські хірурги використали новітній метод «випалення» пухлини

Вперше у Східній Європі лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова провели складну операцію з видалення пухлини позапечінкових шляхів за допомогою радіочастотної абляції.

Про це повідомила пресслужба Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вперше у Східній Європі медики нашої лікарні застосували новітній, неінвазивний метод ендоскопічно асистованої радіочастотної абляції (ELRA), тобто випалення пухлини позапечінкових шляхів. Ця патологія відноситься до захворювань із найпесимістичнішим прогнозом новоутворів черевної порожнини», - йдеться в повідомлені.

Втручання виконали фахівці Блоку панкреато-біліарної рентген інтервенційної ендоскопії та Центру хірургії Адріан Квіт та Олексій Кушнірук.

В лікарні зазначають, що спочатку після встановлення відповідного обладнання медики провели Zoom-конференцію з провідним фахівцем Південної Кореї. Спільно вони погодили теоретичні та технічні аспекти для першого в Україні операційного втручання такого типу, адже до сьогодні ця методика застосовувалась лише при «відкритих» операціях.

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Сама методика полягає у знищенні пухлини радіочастотним випромінюванням, яке передається через заведений зонд у зону пухлинного росту під комбінованим ендоскопічним та рентген контролем. Відтак проходить повна деструкція зони пухлинного росту. Методика продовжує життя пацієнтів із локально неоперабельними пухлинами, а в деяких випадках є кінцевим методом лікування та дає шанс на повне одужання.

«Найближчим часом в нас уже запланована низка втручань на підшлунковій залозі (EUSRA) при локально неоперабельних пухлинах», - додається в повідомленні.