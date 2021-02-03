Справжній галицький сирник

Рецепт справжнього галицького сирника для читачів Укрінформу розповіла дослідниця української кухні Маріанна Душар.

Дослідниця зазначила в інтерв'ю, що це «перепис сирника «як в Ґварі» – ніжнюткого, делікатного, вершково-ванількового. Він такий добрий, що має свій фанклюб».

Тісто:

● масло – 200 гр; борошно – 400-450 гр, цукор – 70 г; сметана – 3 ложки; жовтки варені – 2 шт.; цедра з пів цитрини; ванільний цукор.

Масло з мукою посікти в крихту, додати цукор, ванільний цукор, потерті варені жовтки, цедру, і швидко замісити на сметані тісто. Охолодити 2 години. Розкачати тонкий корж розміром на форму з легким заходом на боки (корж після випікання зменшується). Поколоти виделкою. Пекти при 180-190 до рум’яності, охолодити.

Сирна маса:

● сир “домашній” середньої жирності, не рідкий, не квасний і бажано без крупинок – 2 кг; вершки 20% – 1 шклянка; масло 100 г; яйця – 12 шт. (розділити білки і жовтки) з них використовуємо всі жовтки і половину білків; цукор – 350 г; екстракт ванілі або ванільний цукор – 2 ст. л. або 2 пачки; цедра 1 цитрини; 2 ложки коньяку або рому; крохмаль – 6 чубатих ст. л. (якщо сир рідкуватий, то можна додати ще манну крупу)

Додатково:

● цукати апельсинові дрібні – 100 г; родзинки світлі дрібні – 200 г; коньяк або ром – 100 мл.

Цукати і родзинки залити ромом, і подати до готового сирника. Якщо цей спосіб вам не подобається, і ви хочете звичайний сирник з родзинками всередині, то відцідіть цукати і родзинки від рому, струсіть, трошки обсипте крохмалем і вмішайте в сирну масу перед тим як додавати збиті білки.

Сирну масу приготувати так:

У міксері або через сито перебити сир, масло і вершки, щоб не було крупинок – має бути абсолютно гладка маса. Жовтки збити з цукром до білості, вмішати в сирну масу. Додати ванільний запах (есенцію чи цукор), крохмаль, родзинки, алкоголь і цукати, все вимішати. Збити білки в міцну піну, легко вмішати в сирну масу. Маса буде ливкою, не надто густою.

Вилити сирну масу на спечену основу. Пекти при 150 градусах С 45-60 хв. Зверніть увагу на температуру – вона доволі низька, через це сирник не буде рости і залишиться рівним. Але час печіння мусите відчути для свого розміру сирника і своєї рури (духовки). Ознакою готовності сирника є “неживі” спечені бортики і ледь-ледь “жива” середина. Охолоджувати сирник треба плавно, в теплому місці, найкраще – у вимкненій рурі.

Різати, як цілком охолоне, а ще краще – дати постояти йому ніч у холодильнику.

Фото: "Пані Стефа"