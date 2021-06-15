НАТО стежитиме за російсько-білоруськими навчаннями «Захід-2021»

Північноатлантичний альянс стежитиме за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2021" і закликає Москву та Мінськ діяти передбачувано та прозоро.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в опублікованому на сайті НАТО спільному комюніке, прийнятому лідерами держав та урядів Альянсу за підсумками зустрічі в Брюсселі.

"Ми будемо стежити за масштабом та обсягами навчань "Захід-2021", ситуацією після них, і ми продовжуємо закликати Росію та Білорусь діяти передбачуваним та прозорим чином, виконуючи свої міжнародні зобов'язання та зобов'язання у рамках ОБСЄ", - йдеться у комюніке.

Окремо в НАТО закликали Росію "бути відкритою та прозорою" щодо своїх неоголошених навчань та широкомасштабного переміщення військ відповідно до зобов'язань Віденського документа, особливо на тлі недавно здійсненого Росією "невиправданого нарощування військової сили в Україні та навколо неї".

Було заявлено, що союзники просуватимуть модернізацію Віденського документа 2011 року щодо заходів зміцнення довіри та безпеки з тим, щоб консенсус з цього приводу був знайдений на Міністерській раді ОБСЄ 2021 року.

Як відомо, у вересні 2021 року на території Білорусі відбудуться масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021". Експерти розглядають цей захід як один з основних на шляху поглинання самостійності цієї країни РФ та вбачають небезпеку для України.

Головнокомандувач Збройними Силами України Руслан Хомчак заявляв, що ці навчання потенційно становлять загрозу для України.

Фото: Міноборони Білорусі