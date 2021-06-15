Російська окупація не завадить Україні приєднатися до НАТО – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що факт російської окупації українських територій не завадить перспективам членства України в НАТО, але для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ) потрібно виконати необхідні критерії.

Про це він заявив під час пресконференції в Брюсселі за підсумками саміту НАТО в понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Відповідь на друге запитання (Чи виключає російська окупація територій України те, що Україна не стане членом НАТО?) – ні. Відповідь на перше запитання (Коли Україна отримає ПДЧ?) – це залежить від того, коли (Україна – ред.) відповідатиме цим критеріям», - зауважив американський президент.

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Він підкреслив, що Україна все ще «має очиститися від корупції», а також виконати всі вимоги, щоби відповідати критеріям Плану дій щодо членства/

«Водночас, ми робитимемо все, що можемо, аби забезпечити можливість України надалі стримувати фізичну агресію з боку Росії. І це залежатиме не лише від мене, чи зможе Україна стати частиною НАТО – це залежатиме від (усіх країн – ред.) Альянсу, як вони проголосують. Але я точно знаю, що вони (в Україні – ред.) повинні переконати (НАТО – ред.), і це непросто», - заявив американський лідер.

Він нагадав, як кілька років тому у Верховній раді заявив, що Україна має можливість, якої не було ніколи в її історії.

«А саме створити демократично обрану, не корумповану й не залежну від олігархів і будь-кого в регіоні державу. Я вказав їм, коли виголошував цю промову, що вони увійдуть в історію як батьки-засновники України, якщо їм насправді це вдасться», - зауважив Байден.

Зараз же, за його словами, Україні ще належить докласти багато зусиль.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Брюсселі у 2008 році країни-члени підтвердили, що Україна в перспективі стане членом Північноатлантичного альянсу.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images