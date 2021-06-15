Лідери НАТО підтвердили «всі елементи рішення» про майбутнє членство України в Альянсі

Глави держав та урядів НАТО підтвердили рішення Бухарестського (2008 року) саміту про те, що Україна стане членом НАТО, а також тверду підтримку права України самостійно вирішувати власне майбутнє без зовнішнього втручання.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у пункті 69 Спільного комюніке, яке лідери держав та урядів НАТО прийняли за підсумками сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі. Повний текст комюніке оприлюднений на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Ми підтверджуємо рішення, зроблене у 2008 році під час Бухарестського саміту, що Україна стане членом Альянсу з виконанням Плану дій щодо членства (ПДЧ) як інтегральної складової цього процесу; ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, включаючи положення, що кожен з партнерів буде оцінюватися за власними заслугами». – йдеться у документі.

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Лідери країн НАТО наголосили, що вони залишаються твердими у підтримці права України приймати власні рішення щодо свого майбутнього та зовнішньополітичного курсу, вільно від зовнішнього втручання. При цьому Річні національні програми в рамках Комісії Україна-НАТО (КУН) залишаються тим механізмом, за яким Україна просуває вперед реформи, що відповідають її прагненням до набуття членства в НАТО.

«Україна має повною мірою скористатися всіма інструментами, що є доступними в рамках КУН, для досягнення принципів та стандартів НАТО. Успіх широкомасштабних, стійких та незворотних реформ, включаючи боротьбу з корупцією, забезпечення інклюзивного політичного процесу, реформи децентралізації, на основі демократичних цінностей, поваги до прав людини, меншин та верховенства права, що буде критично важливим для створення основи для заможної та мирної України», - йдеться у комюніке.

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Як зазначається у документі, у цьому контексті подальші реформи сектору безпеки, включаючи реформу Служби безпеки України, мають особливу важливість.

«Ми вітаємо суттєві реформи, що вже здійснені в Україні, і рішуче підтримуємо їх подальший прогрес, відповідно до міжнародних зобов’язань. Ми будемо продовжувати надавати практичну підтримку реформам у секторах безпеки й оборони, зокрема, з використанням Широкого пакету допомоги. Ми також будемо продовжувати підтримувати зусилля України у зміцненні стійкості перед гібридними загрозами, включаючи інтенсифікацію заходів під егідою Платформи НАТО-Україна з протидії гібридним засобам війни», - наголошується у підсумковому документі саміту НАТО.

Керівники країн Альянсу привітали співробітництво між НАТО та Україною у сфері безпеки Чорноморського регіону.

Окремий наголос вони зробили на тому, що статус партнера з розширеними можливостями, який Україна отримала минулого року, надає додатковий імпульс до вже амбітного рівня співробітництва, та сприяє подальшому розвитку взаємосумісності, відкриваючи можливості для участі у більшій кількості навчань та покращуючи загальну обізнаність із ситуацією.

«Військове співробітництво та ініціативи з розбудови спроможностей між Альянсом і Україною, включаючи литовсько-польско-українську бригаду, надалі посилюють ці зусилля. Ми високо цінуємо суттєвий внесок України в операції Альянсу, у сили реагування НАТО та її участь у навчаннях НАТО», - йдеться у документі.

Як вже повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2030 року.