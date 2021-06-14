Столтенберг: Відносини НАТО з Росією - на найнижчому рівні з часів «холодної війни»

Союзники по НАТО погодилися зміцнити трансатлантичний зв'язок для протистояння загрозам з боку авторитарних режимів у Росії та в Китаї, дії яких кидають виклик міжнародному правопорядку.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції за підсумками Брюссельського саміту Альянсу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми погодилися, що в епоху глобального суперництва Європа та Північна Америка мають бути сильними та триматися разом в НАТО, захищати цінності та інтереси, особливо в часи, коли авторитарні режими, такі як Росія і Китай, кидають виклик міжнародному порядку, що заснований на правилах», - наголосив керівник Альянсу.

Він зауважив, що сьогодні союзники відкрили нову сторінку в історії Альянсу та прийняли далекосяжні рішення. Вони почули потужне послання президента США Джо Байдена щодо американських зобов’язань у НАТО і підтвердили так само потужні зобов’язання від усіх союзників. Глави держав та урядів НАТО привітали консультації з Байденом перед його зустріччю з президентом РФ у Женеві.

«Наші відносини з Росією на найнижчому рівні від часів холодної війни. Агресивні дії Москви ставлять під загрозу нашу безпеку. НАТО залишається відданим двоєдиному підходу щодо оборони й діалогу (з Росією – ред.). Ми будемо підтримувати потужну оборону і водночас будемо готовими до розмови для того, щоб прояснювати позиції, уникати непорозумінь та запобігати ескалації», - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що союзники повністю підтримують рішення про продовження нового договору START (Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь), і вітають майбутні стратегічні перемовини щодо майбутньої системи контролю над озброєнням.

Серед викликів, які постають перед НАТО, генсек Альянсу назвав Китай та підкреслив, що між союзниками є широка згода щодо розвитку відносин з цією країною. Зокрема, вони підтримують можливості співробітництва в таких сферах, як контроль над озброєнням та кліматичні зміни. Водночас союзники визнають, що дедалі більший вплив Китаю та його зовнішня політика ставлять перед Альянсом нові виклики.

«Китай швидко розвиває свій ядерний арсенал з більшою кількістю боєголовок та сучасних систем доставки. Він продовжує військову модернізацію, співпрацює у військовій сфері з Росією, включаючи проведення навчань в Євроатлантичному просторі. Ми також занепокоєні використанням Китаєм дезінформації. Лідери НАТО закликали Китай дотримуватися міжнародних зобов’язань та діяти відповідально у міжнародних відносинах, зокрема у таких сферах, як космос, кібернетичний та морський простори, враховуючи роль країни як однієї з ключових глобальних сил», - зауважив Столтенберг.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2023 року.