НАТО розглядає Росію як основний виклик – Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель порушила питання України на саміті НАТО 14 червня.

Про це вона заявила на брифінгу за результатами саміту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Що стосується питань, які торкаються нашої безпеки, я, природно, згадала Україну, ситуацію в Білорусі, невирішені конфлікти між Вірменією та Азербайджаном, ситуацію в Грузії і, звичайно, Лівію», - сказала Мерель.

Ситуація з безпекою змінилася, констатувала Меркель. «З одного боку, це пов’язано з тим, що Росія не розглядає НАТО як партнера - принаймні, це одностайна думка тих, хто сьогодні взяв участь у саміті. Росія, на жаль, … вважається противником навіть через 30 років після закінчення холодної війни», - заявила канцлер. Вона зауважила, що знову висловилася за подвійний підхід у відносинах з Москвою - з одного боку, стримування, з іншого - готовність до політичного діалогу, баланс.

Меркель зазначила також, що Захід у зовнішній політиці бачить подекуди дуже скоординовану співпрацю між Китаєм та Росією - наприклад, у Раді Безпеки ООН, спільні військові операції. «Звичайно, ми також стежимо за гібридними діями як Росії, так і Китаю, і розглядаємо їх як нові виклики. Тому важливо, щоб ми більше координували свої дії політично», - сказала вона.

Меркель запевнила, що Німеччина є відданою цілям і домовленостям НАТО, включаючи цільовий показник у 2 відсотки витрат на оборону від ВВП. Але вона визнала, що до 2024 року ФРН не зможе досягти цього показника та нагадала, що Берлін завжди чітко давав зрозуміти, що хоче досягти показника 1,5 відсотка до 2024 року і 2-відсоткового лише до 2030 року.

Як повідомлялось, саміт НАТО проходив 14 червня в Брюселі за присутності лідерів Альянсу.

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