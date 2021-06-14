Лідери країн НАТО заявили про намір «оживити» Альянс - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн НАТО на саміті у Брюсселі підтвердили намір «оживити» Альянс.

Про це французький лідер сказав не пресконференції за результатами саміту НАТО, який 14 червня пройшов у Брюсселі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми чітко підтвердили наше бажання оживити трансатлантичний альянс, не повертаючись до минулого, але шукаючи ясність», - переконаний Макрон.

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Серед особливо небезпечних викликів для НАТО сьогодні президент Франції відзначив дії Китаю та новітні загрози кібербезпеці.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня у Брюсселі пройшов саміт НАТО. Наступна зустріч високого рівня відбудеться у Мадриді.