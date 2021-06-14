НАТО підтвердило політику відкритих дверей для України і Грузії

Лідер країн НАТО на зустрічі в Брюсселі підтвердили продовження політики відкритих дверей для України і Грузії і закликали обидві країни продовжувати реформи для тіснішої інтеграції з НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками Брюссельського саміту Альянсу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми стоїмо у солідарності з нашими поважними партнерами – Україною і Грузією, і ми будемо продовжувати підтримувати реформи, які ведуть їх ближче до НАТО», - сказав Столтенберг під час промови на пресконференції.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів щодо продовження політики відкритих дверей, Столтенберг зауважив, що під час зустрічі лідери країн-союзниць підтвердили зобов’язання у цьому сенсі, що були прийняті під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році.

«Моє головне послання у тому, що НАТО стоїть (поряд – ред.) у солідарності з Україною. Ми надаємо потужну політичну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України. Ми надаємо практичну підтримку, нарощуємо її як у контексті всього НАТО, так і на двосторонньому рівні з країнами-союзницями», - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що у підсумковому комюніке саміту союзники по НАТО підтвердили, що двері НАТО залишаються відкритими, і що рішення, які Альянс прийняв в Бухаресті у 2008 році, залишаються чинними.

«Дуже важливо підкреслити, що кожна держава має право обирати власний шлях, включаючи вибір шляхів організації власної безпеки, вирішувати, хоче вона бути членом НАТО або ні. Такими чином - це питання України та 30 союзників: вирішувати, коли Україна стане членом НАТО. Росія, безумовно, не має у цьому слова. Тому що вони не можуть накласти вето на те, що сусіди можуть робити. Ми не повернемося до системи сфер впливу, коли великі сили вирішують, що можуть робити менші сусіди… Це фундаментальний принцип. Ми визнаємо право кожної держави вирішувати. Як і право 30 союзників вирішувати, коли Україна буде готовою для членства», - наголосив Генсек Альянсу.

Читайте також: Туреччина підтримує Україну у прагненні досягти прогресу на шляху до НАТО

Як повідомляв Укрінформ, питанню щодо дотримання принципу «відкритих дверей» та розширення Альянсу присвячений пункт 66 спільного Комюніке Брюссельського саміту НАТО. Наводимо його переклад у повному обсязі:

«Ми підтверджуємо наші зобов’язання щодо політики відкритих дверей НАТО відповідно до Статті 10 Вашингтонського Договору, що була історичним успіхом. Входження Північної Македонії минулого року є ще одним змістовним проявом цього зобов’язання. Послідовні раунди розширення зміцнили євроатлантичну безпеку, допомагаючи поширювати та зміцнювати верховенство права, демократичні інституції та практики на Європейському континенті, з повагою до права всіх країн шукати власні шляхи для забезпечення своєї безпеки, як це передбачено у Паризькій хартії 1990 року для Нової Європи. Двері НАТО залишаються відкритими для всіх Європейських демократій, які поділяють цінності нашого Альянсу, які хочуть та є здатними взяти на себе відповідальність та зобов’язання, що пов’язані із членством, які можуть підтримувати принципи Договору, і включення яких може зробити внесок у безпеку Північноатлантичного простору. Рішення про розширення залежить від самого НАТО; жодна третя сторона не має права слова у цьому процесі. Ми залишаємося відданими зобов’язанням інтеграції тих країн, які виявили бажання приєднатися до Альянсу, оцінюючи кожну за їх власними заслугами. Ми закликаємо їх продовжувати імплементацію необхідних реформ та рішень з підготовки до членства. Ми будемо продовжувати пропонувати допомогу для їх зусиль, та очікуємо від них здійснити кроки, що є необхідними для просування їх прагнень», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2023 року.