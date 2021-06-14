НАТО збільшуватиме присутність на сході Альянсу та в Чорноморському регіоні

Відповідаючи на виклики у сфері безпеки, НАТО буде продовжувати послідовну політику щодо збільшення власної присутності у східній частині Альянсу та у Чорному морі.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у пункті 34 Спільного комюніке, яке лідери держав та урядів НАТО прийняли за підсумками сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі. Повний текст комюніке оприлюднений на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Ми будемо продовжувати діяти разом у відповідь на зміни ситуації з безпеки. Оскільки вона продовжує розвиватися, Альянс буде продовжувати необхідну адоптацію. З часів Варшавського (2016 р. – ред.) саміту, ми встановили передову присутність у східній частині Альянсу. Ми продовжуємо вдосконалювати нашу передову присутність в Естонії, Латвії, Литві та у Польщі, шляхом спільної підтримки планів з розвитку спроможностей чотирьох бойових груп та їх здатності до інтегрованих дій разом із місцевими силами оборони», - йдеться у документі.

«Ми збільшили внески у нашу спільну передову присутність на суходолі, в морі та у повітрі в регіоні Чорного моря, і ми будемо продовжувати її повну імплементацію. Наші заходи з безпеки, включаючи навчання та інші дії у повітрі, на суходолі та у морі, продовжуються та будуть і надалі надавати фундаментальну основу для заходів стримування. Ми підвищили наш внесок в окремі заходи із підтримки Туреччини, і ми віддані їх повній імплементації» - наголосили лідери країн НАТО.

Вони також окреслили заходи з безпеки та посилення військової присутності та боєготовності підрозділів у східних регіонах та у районах північних високих широт з метою оборони та політики стримування.

Як вже повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2023 року.