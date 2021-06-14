Лідери країн НАТО підтвердили підтримку територіальної цілісності України, Грузії та Молдови

Лідери країн НАТО підтвердили підтримку територіальної цілісності України, Грузії та Республіки Молдова та закликали Росію вивести війська з окупованих територій.

Про це йдеться у пункті 14 підсумкового комюніке саміту НАТО, текст якого оприлюднений на сайті Північноатлантичного альянсу, повідомляє Укрінформ.

«Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, Грузії та Республіки Молдова в межах їх міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо Росію відповідно до її міжнародних зобов’язань вивести війська, дислоковані в усіх трьох країнах без їхньої згоди», - йдеться у документі.

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Союзники також заявили про невизнання незаконної анексії Криму Росією та засудили тимчасову окупацію півострова. Вони наголосили, що Росія має припинити порушення прав людини щодо кримських татар та інших місцевих спільнот.

«Нещодавнє військове нарощування Росії та її дестабілізуючі дії в Україні й навколо неї призвели до ескалації напруги та підриву безпеки. Ми закликаємо Росію скасувати це військове нарощування та припинити обмеження для судноплавства у Чорному морі. Ми також закликаємо Росію припинити чинити перешкоди для доступу в Азовське море та до українських портів», - йдеться у документі.

Водночас союзники привітали позицію України, яка ґрунтується на стриманості і спрямована на пошук дипломатичного підходу. Лідери країн НАТО заявили про бажання сприяти деескалації напруження.

«Ми також нарощуємо нашу допомогу Україні. Ми закликаємо до повної імплементації Мінських угод всіма сторонами та підтримуємо зусилля нормандського формату та Тристоронньої контактної групи. Росія, як сторона Мінських угод, несе велику відповідальність у цьому сенсі. Ми закликаємо Росію припинити підживлювати конфлікт, надаючи фінансову та військову допомогу збройним формуванням на Сході України», - наголосили лідери країн НАТО.

Вони висловили повну підтримку діяльності СММ ОБСЄ в Україні та наголосили на важливості забезпечення для її представників безпечного, повного і безперешкодного доступу до всієї території України, включаючи Крим та ділянки російсько-українського кордону, відповідно до мандату Місії ОБСЄ.

Лідери країн НАТО також закликали Росію скасувати акти визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, які є регіонами Грузії, виконати погоджену з ЄС у 2008 році домовленість про припинення вогню, припинити мілітаризацію цих регіонів та спроби відділити їх від решти території Грузії спорудженням перешкод на адміністративних кордонах, припинити порушення прав людини та насильство щодо громадян Грузії.

Лідери країн НАТО також закликали Росію конструктивно долучитися до процесу врегулювання в Придністров’ї, висловили підтримку демократичним реформам в Республіці Молдова і намір продовжувати надання допомоги цій країні в межах спільної з Альянсом оборонної та безпекової ініціативи.

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Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2023 року.