Україна продовжує рух до членства в НАТО – Зеленський

Україна позитивно сприйняла рішення саміту НАТО про те, що стане членом Альянсу, а План дій щодо членства (ПДЧ) є невід’ємною частиною цього процесу.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

«Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року», – заявив Зеленський.

Водночас він зазначив, що «у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися».

Читайте також: Країни НАТО погодили вісім ключових напрямків розвитку Альянсу до 2030 року

Як зазначають в Офісі Президента, у комюніке Брюссельського саміту країни - члени НАТО привітали значні євроатлантичні реформи, які вже здійснила Україна, та підтвердили готовність і надалі надавати практичну підтримку нашій державі у впровадженні реформ у секторі безпеки й оборони.

«Ми продовжимо курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами – членами НАТО», – наголосив Зеленський.

В ОП зауважили, що лідери НАТО також високо оцінили вагомий внесок України в операції Альянсу, участь у Силах реагування та навчаннях НАТО. Також вони наголосили на важливості військової співпраці та ініціативах щодо нарощування потенціалу між членами Альянсу та Україною, зокрема діяльності литовсько-польсько-української бригади.

«Україна, не будучи членом НАТО, вже сьогодні вносить свою вагому частку в забезпечення євроатлантичної безпеки. Протистояння російській агресії на сході, під час якого, на жаль, продовжують гинути українські воїни, є нашим неоціненним внеском у безпеку всього євроатлантичного простору», – зазначив Глава держави.

Читайте також: НАТО підтвердило політику відкритих дверей для України і Грузії

Наголошується, що у своїх подальших двосторонніх переговорах з лідерами держав - членів НАТО Президент продовжить детальне обговорення євроатлантичних прагнень України. Про це, зокрема, йтиметься на його зустрічі з Президентом США Джо Байденом під час запланованого візиту до Сполучених Штатів.

«Роль України у забезпеченні глобальної безпеки має бути належним чином оцінена», – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2023 року.

Лідери країн НАТО підтвердили продовження політики відкритих дверей та євроатлантичні прагнення України та Грузії, а також закликали обидві країни продовжувати реформи для тіснішої інтеграції з НАТО.