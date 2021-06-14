Нідерланди закликають НАТО не бути наївним щодо Росії

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що НАТО не має бути наївним щодо Росії, яка викликає реальну стурбованість.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Devdiscourse.com.

“Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у понеділок, що НАТО не має бути наївним щодо Китаю та Росії, назвавши останню реальною причиною для стурбованості”, - сказав він під час саміту НАТО в Брюсселі.

Рютте також зазначив про необхідність діалогу між НАТО та Росією, але застеріг від наївних очікувань.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Брюсселі проходить саміт НАТО, який розгляне подальші шляхи зміцнення трансатлантичного партнерства та оборонної спроможності союзників, а також перспективи розвитку Альянсу на наступне десятиліття. Цей одноденний саміт не передбачає залучення країн-союзниць. Як очікується, союзники по Альянсу підтвердять політику «відкритих дверей», але не розглядатимуть питання щодо надання Плану дій щодо членства для України і Грузії, оскільки навколо цього питання на цей час серед союзників немає консенсусу.