Прем'єр Словенії: НАТО має розширюватися

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив про необхідність розширення Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав після прибуття на саміт НАТО в Брюсселі, повідомляє Укрінформ з посиланням на Politico.

"НАТО має розширюватись,бо якщо НАТО не розширюється, це робить хтось інший - і це недобре, це не сприяє миру і стабільності у всьому світі", - сказав Янез Янша.

Він також закликав НАТО зберігати технологічну перевагу. "Ми повинні бути принаймні на одне покоління попереду", - зазначив прем'єр.

Янша додав, що "спільні основні цінності все ще є стержнем Північноатлантичного альянсу".

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня у Брюсселі стартує саміт НАТО, який розгляне подальші шляхи зміцнення трансатлантичного партнерства та оборонної спроможності союзників, а також перспективи розвитку Альянсу на наступне десятиліття. Цей одноденний саміт не передбачає залучення країн-союзниць. Як очікується, союзники по Альянсу підтвердять політику «відкритих дверей», але не розглядатимуть питання щодо надання Плану дій щодо членства для України і Грузії, оскільки навколо цього питання на цей час серед союзників немає консенсусу.