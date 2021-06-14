Меркель: На саміті НАТО будемо говорити про ситуацію в Україні

Лідери НАТО обговорять ситуацію в Україні, співробітництво Альянсу з Києвом, а також загрози з боку Росії.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель перед початком саміту НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо говорити про ситуацію в Україні, де, зрозуміло, бачимо великі виклики. Також про співробітництво НАТО з такими державами, як Грузія, Україна», - сказала очільниця німецького уряду.

За її словами, на порядку денному саміту стоять теми, які турбують усіх членів блоку, зокрема щодо Росії, а також Тихоокеанський регіон, посилення Китаю, виведення міжнародного військового контингенту з Афганістану та подальша доля цієї країни.

Меркель наголосила, що дедалі більшого значення набувають гібридні виклики, кібератаки та особливо - кампанії з дезінформації (особливо з боку Росії), яких зазнали багато партнерів по Альянсу, зокрема Німеччина.

Політик зазначила, що лідери НАТО також обговорять загрози, які вони спостерігають у Білорусі останнім часом.

Буде обговорено концепцію "НАТО-2030", яка дає відповідь на виклики, з якими стикається Альянс, зазначила глава уряду Німеччини. За її словами, ФРН повністю підтримує цю стратегію, яка визначає чітку реакцію НАТО на загрози.

Як повідомлялось, саміт НАТО стартує у Брюсселі 14 червня.