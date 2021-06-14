Україна прагне формувати трансатлантичну безпеку разом з НАТО — Стефанішина

Україна прагне формувати трансатлантичну безпеку разом з НАТО і готова до активізації співпраці в Чорноморському регіоні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Брюссельського форуму, організованого The German Marshall Fund.

“Ми прагнемо разом із союзниками сформувати майбутню архітектуру євроатлантичної безпеки; і таким чином Україна спільно розглядає стратегічні загрози на східному фланзі НАТО. Ми готові активізувати нашу співпрацю з НАТО у Чорноморському регіоні та розраховуємо на те, що союзники нададуть пріоритет Чорному морю”, - сказала вона.

Стефанішина акцентувала, що кооперація України з Альянсом є ефективною відповіддю на виклики. Прикладом кооперації урядовець вказала спільні навчання «Непорушна стійкість – 2021» (Coherent Resilience 2021). Майбутні навчання, на її думку, є практичним прикладом кооперації України і НАТО та вкладом у колективну стійкість і трансатлантичну безпеку.

Віцепрем’єр-міністр переконана, що те, як члени НАТО бачать майбутнє східного сусідства є критичним питанням, у той час, як Альянс затягує з чіткими відповідями.

“Майбутнє НАТО вирішується сьогодні, не за 10 років. Альянс шукають відповіді, як посилити єдність і колективний захист. Партнери і, особливо, ті країни, як, прикладом, Україна, які прагнуть доєднатися до НАТО, мають бути частиною відповіді”, - зазначила Стефанішина.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Брюсселі проходить саміт НАТО, який розгляне подальші шляхи зміцнення трансатлантичного партнерства та оборонної спроможності союзників, а також перспективи розвитку Альянсу на наступне десятиліття. Цей одноденний саміт не передбачає залучення країн-союзниць. Як очікується, союзники по Альянсу підтвердять політику «відкритих дверей», але не розглядатимуть питання щодо надання Плану дій щодо членства для України і Грузії, оскільки навколо цього питання на цей час серед союзників немає консенсусу.