Російсько-білоруський тандем є загрозою не лише Україні, а й Польщі і країнам Балтії – Карбер

Російсько-білоруський тандем є загрозою не лише Україні, а й Польщі і країнам Балтії – Карбер

Укрінформ
Збільшення лінії фронту на 1000 км на кордоні з Білоруссю не тільки розсіює кількість українських військ, але і збільшує фінансові витрати на оборону. Водночас об'єднаний російсько-білоруський потенціал є загрозою не лише Україні, а й Польщі і країнам Балтії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив президент аналітичного фонду «Потомак» (The Potomac Foundation), експерт з питань оборонної стратегії та національної безпеки Філіп Карбер.

«Починаючи з вересня 2020 року, коли Лукашенко оголосив про посилену інтеграцію своїх військових з російськими Збройними силами, яка буде випробовуватися протягом навчань "Захід-2021", загроза з півночі є справжньою і вимагає оборонної протидії з боку України. Збільшення лінії фронту на 1000 км не тільки розсіює кількість військ, необхідних Україні, але й збільшує фінансові витрати на оборону. Однак цей об'єднаний російсько-білоруський потенціал не є загрозою лише для України. Це також кинжал, націлений на Варшаву, та зростаюча небезпека для незалежності країн Балтії. Відповідною реакцією Заходу на навчання "Захід-2021" має бути негайний вступ України до НАТО», - заявив Карбер.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 травня директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України Леонід Баран заявив, що Україна посилює кордон із Білоруссю перед її військовими навчаннями з РФ «Захід-2021»

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