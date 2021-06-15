Трюдо та Меркель вимагають відповідальності для Росії за дії в Україні

Росія обов’язково повинна понести відповідальність за дестабілізацію України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йшлося під час розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Німеччини Ангелою Меркель розповіли у офісі глави канадського уряду.

“Двоє лідерів обговорили ситуацію в Україні та важливість притягнення Росії до відповідальності за її дестабілізаційні дії в регіоні”, - заявили у відомстві.

Співрозмовники також погодилися стосовно “стратегічної важливості співпраці в Арктиці”.

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Ще однією порушеною темою було “припинення COVID-19 й підтримка людей, які найбільше постраждали від пандемії”.

“Прем’єр-міністр Трюдо й канцлер Меркель наголосили на важливості зеленого, інклюзивного та сталого економічного відновлення, що створить якісні робочі місця”, - підсумували в офісі глави канадського уряду.

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Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2030 року.