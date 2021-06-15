Канада хоче створити при НАТО центр по боротьбі зі змінами клімату

Канада готова створити й розмістити на своїй території спеціальний Центр НАТО, який займатиметься безпековими аспектами змін клімату.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, з такою ініціативою під час саміту НАТО виступив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Прем’єр-міністр оголосив про пропозицію Канади створити та розмістити новий Центр підвищення кваліфікації НАТО з питань клімату й безпеки, а також працювати із союзниками як рамкова держава Центру”, - заявив у офісі глави канадського уряду.

У відомстві наголосили, що зміни клімату - “це одна із найбільших загроз сучасності, яка впливає на усі народи й глобальну безпеку”.

“Центр забезпечуватиме Альянс централізованою локацією для збору знань та розробки ефективних методів підготовки й реагування на безпековий вплив змін клімату”, - зазначили у Трюдо.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2030 року.