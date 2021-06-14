Росія намагається поглинути Білорусь - президент Литви

Білорусь втрачає останні елементи незалежності, а Росія тим часом намагається її поглинути.

Таку думку висловив на саміті НАТО в Брюсселі президент Литви Ґітанас Науседа, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Білорусь втрачає останні елементи незалежності, й ці тренди є дуже небезпечними», - заявив Науседа.

Він додав, що Росія намагається поглинути Білорусь, і Альянсу необхідна єдність для стримування Москви.

«Я сподіваюся, що президент Байден дасть чіткий сигнал про рішучість та єдність НАТО і відреагує чіткими месиджами на події, що відбуваються», - зазначив президент Литви.

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Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент США Джо Байден озвучить президентові Росії Володимиру Путіну «жорсткі месиджі» на зустрічі в Женеві.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться на віллі Ла Гранж поблизу Женевського озера 16 червня.

Фото: lrp.lt