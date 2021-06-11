Через наплив біженців Литва збудує наметове містечко

З огляду на суттєве зростання кількості незаконних мігрантів, які потрапляють до Литви через територію Білорусі, поблизу Вільнюса буде розбите наметове містечко для біженців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише LRT.

“Нам буде необхідне наметове містечко для іноземців, яких приймають до нашого Центру, оскільки будівлі, інфраструктура та приміщення для проживання не з’являться магічним чином за день чи два”, - розповів Александрас Кісловас, керівник Центру реєстрації іноземців у Пабраду, що в 50 км від Вільнюса.

За його словами, розташоване поруч із наявним Центром наметове містечко зможе прийняти до 350 людей.

“Ці намети не матимуть нічого спільного із туристичними. Це - сучасні намети із вентиляцією, кондиціонування й обігрівом”, - сказав Кісловас.

Водночас, влада намагатиметься розміщати у наметах лише найменш уразливих мігрантів.

“Вибір місця проживання залежатиме від рівня вразливості іноземців, які прибувають, чи це одна особа, чи родина з дітьми, чи самотня мати. Ми очікуємо, що проживати в наметах будуть соло-мігранти”, - зазначив керівник Центру.

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Нагадаємо: після торішнього спаду, пов’язаного із пандемією COVID-19, Литва знову постала зі зростанням кількості незаконних мігрантів. Упродовж останніх шести місяців близько 300 незадокументованих мігрантів - переважно з Іраку - перетнули білорусько-литовський кордон.

“За даними органів влади Литви, режим у Мінську може сприяти незаконній міграції через територію Білорусі”, - зауважує видання.

Фото: vrm.lrv.lt