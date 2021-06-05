У Білорусі на кордоні з Литвою затримали двох учасників протестів проти режиму Лукашенка

Білоруські силовики на кордоні з Литвою затримали ще двох актівістів, які брали участь в акціях протесту після президентських виборів у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в МВС Білорусі.

Активістів (21 і 27 років), які є мешканцями Бреста, затримали увечері 4 червня на ділянці кордону «Рудевщіна». Як свідчить заява МВС, вони перебували в міжнародному розшуку «за участь у масових заворушеннях».

За даними білоруських правоохоронців, вони жили в Москві, а 2 червня прибули до Мінська, щоб звідти дістатися ЄС.

«На затриманих склали адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону Республіки Білорусь», - йдеться в повідомленні.

У білоруському МВС стверджують, що обидва затримані нібито є учасниками «навколофутбольного руху неонацистської спрямованості». Також білоруське МВС опублікувало відео із затриманими активістами.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Після посадки борту в Мінську були заарештовані активіст й опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега. Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.

Фото: euroradio.pl