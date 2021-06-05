Експерти назвали інтерв'ю Протасевича результатом залякування і насильства

У Білорусі оприлюднили інтерв'ю з політв'язнем Романом Протасевичем. В ефірі державного телеканалу опозиційний журналіст розповів про те, як сильно поважає Лукашенка і шкодує, що організовував масові заворушення, називає прізвища своїх соратників.

Як передає Укрінформ, міжнародна спільнота, адвокати, експерти, психологи і правозахисники зазначають, що, ймовірніше, до запису інтерв'ю Романа залякали, інформує «Дом».

Подібних заяв Протасевич не робив ні в суді, ні через адвоката, а лише в ефірі державного ЗМІ. Батьки журналіста впевнені, що його змусили себе обмовити.

«Жодних сумнівів: те, що говорить Роман, — результат залякування, постійного психологічного, фізичного насильства над ним. Його переконання, я впевнений, докорінно відрізняються від тих, що він озвучив. Немає нічого дивного, що його змушують говорити те, що потрібно. Я не вірю жодному слову, що сказав мій син», — зазначив батько Романа Дмитро Протасевич.

Швидка зміна міміки і емоційних реакцій, сміх як захисна реакція, стиснуті губи, положення рук — від сильно стиснутих до активної жестикуляції. На думку експертів, Протасевича ретельно готували до інтерв'ю.

«Швидкі відповіді без пауз свідчать про те, що вони були відомі Роману, тобто вони проговорювалися. Він знав, на які питання і як йому потрібно відповідати. Найімовірніше він вважає, що просто поставлений в безвихідну ситуацію, в якій діє так, щоб зберегти власне життя. Саме тому інтерв'ю виглядає неприроднім», — вважає експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова.

Як зазначають білоруські правозахисники, це не перший випадок, коли людину змушують говорити те, що потрібно режиму. Ця практика широко застосовується в Білорусі.

«Таку практику активно застосовують білоруські силовики. Після затримання, побиття і залякування громадських активістів різного рівня в Мінську, у регіонах або навіть маловідомих містечках, їх змушують давати покази, зізнаватися в тому, що вони не зробили», — зазначив голова правозахисного центру «Вясна» Олесь Біляцькій.

За словами адвоката Миколи Полозова, в подібних авторитарних державах, як Білорусь, такі практики застосовуються, щоб впливати на громадську думку, для того щоб переконати в чомусь суспільство.

«У такому випадку це спроба дискредитувати білоруський протест, канал Nexta, тих, хто чинить опір режиму Лукашенка. Показати — що ось бачите, один з ключових активістів з нами вже співпрацює. До тих пір, поки він перебуває в заручниках у режиму Лукашенка, жодному слову, яке він говоритиме, вірити не можна», — акцентував Полозов.

Те, що Протасевич перед інтерв'ю піддався психологічному і, можливо, фізичному впливу, припускають і в уряді Німеччини.

«Це ганьба для телеведучого і для білоруського керівництва, яке вкотре демонструє свою зневагу до демократії, та й взагалі, треба сказати, зневагу до людства», — резюмував офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня в Мінську примусову посадку здійснив літак Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. На борту був опозиційний журналіст Роман Протасевич — ексголовред Телеграм-каналу Nexta, якого білоруська влада звинувачує в причетності до тероризму та організації масових заворушень.