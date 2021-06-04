У Білорусі арештували журналіста за біло-червоний прапор у вікні

Білоруського журналіста спортивного порталу «Трибуна», автора youtube-проєкту «ЧестнОК» і футболіста Олександра Івуліна засудили на 30 діб адміністративного арешту нібито за біло-червоно-білий прапор у вікні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

Зазначається, що 3 червня невідомі в цивільному прийшли з обшуком у квартиру до Олександра Івуліна і монтажеру проєкту «ЧестнОК» Ярославу Писаренку, після чого відвезли обох у невідомому напрямку. Увечері стало відомо, що Писаренко та Івулін у СІЗО в Мінську.

Справу Олександра Івуліна направили судді Юлії Близнюк суду Фрунзенського району Мінська.

На суді стало відомо, що стосовно Івуліна у Фрунзенському РУВС склали протокол за ч. 3 ст. 24.23 КоАП нібито за прапор на вікні квартири. Журналіст заперечує свою провину. Він сказав, що під час обшуку прапора на вікні не було, і тому він заявив клопотання про опитування свідків, які можуть підтвердити, що це правда.

Суддя Близнюк відхилила клопотання і заарештувала Івуліна на 30 діб.

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: Вікіпедія