У Білорусі арештували журналіста за біло-червоний прапор у вікні

У Білорусі арештували журналіста за біло-червоний прапор у вікні

Укрінформ
Білоруського журналіста спортивного порталу «Трибуна», автора youtube-проєкту «ЧестнОК» і футболіста Олександра Івуліна засудили на 30 діб адміністративного арешту нібито за біло-червоно-білий прапор у вікні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by

Зазначається, що 3 червня невідомі в цивільному прийшли з обшуком у квартиру до Олександра Івуліна і монтажеру проєкту «ЧестнОК» Ярославу Писаренку, після чого відвезли обох у невідомому напрямку. Увечері стало відомо, що Писаренко та Івулін у СІЗО в Мінську.

Справу Олександра Івуліна направили судді Юлії Близнюк суду Фрунзенського району Мінська.

На суді стало відомо, що стосовно Івуліна у Фрунзенському РУВС склали протокол за ч. 3 ст. 24.23 КоАП нібито за прапор на вікні квартири. Журналіст заперечує свою провину. Він сказав, що під час обшуку прапора на вікні не було, і тому він заявив клопотання про опитування свідків, які можуть підтвердити, що це правда.

Читайте також: У Білорусі затримали головного редактора Hrodna.Life

Суддя Близнюк відхилила клопотання і заарештувала Івуліна на 30 діб.

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Читайте також: Сейм Польщі закликає режим Лукашенка негайно звільнити політвязнів

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: Вікіпедія

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-