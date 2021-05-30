У Білорусі затримали головного редактора Hrodna.Life

У Білорусі затримали головного редактора видання "Hrodna.Life" Олексія Шота.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ) у Телеграмі.

"У Гродно затримали головного редактора Hrodna.life Олексія Шота. Затримання відбулося 10 хвилин тому біля будинку журналіста", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після сфальшованих президентських виборів у Білорусі від 9 серпня минулого року та жорстокого придушення режимом Лукашенка мирних протестів власних громадян, ЄС переглянув свої відносини з Білоруссю та зупинив усі програми бюджетної підтримки, які призначалися для країни в рамках Східного партнерства та інших програм співробітництва.

Читайте також: Білоруська громада закликає Тихановську приїхати в Україну

Водночас ЄС висловив чітку та послідовну позицію щодо підтримки громадянського суспільства у Білорусі та готовність сприяти мирному та демократичному переходу влади до обраних народом лідерів.