Лукашенку «буде боляче» у разі допуску «слідчих ЛНР» до Протасевича – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку «буде боляче» у разі допуску в країну представників так званої ЛНР для допиту опозиціонера Романа Протасевича.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба сказав в ефірі програми «Сніданок з 1+1» у відповідь на запитання, якою буде реакція МЗС, якщо це станеться.

«Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче, і особливо коли йдеться про Білорусь, з якою у нас дуже багато різного роду зв’язків, у тому числі економічних», - сказав Кулеба.

Він не назвав можливих конкретних дій України, зазначивши, «якщо вони це зроблять, то ви побачите».

«Я не хочу заздалегідь, по-перше, полегшувати життя Олександру Лукашенку і його оточенню, а по-друге, ми будемо діяти дуже зважено, тому що не хочемо ніякої політичної чи торговельної війни з Білоруссю… Але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо, і неповага до територіальної цілісності України – це одна з таких речей», - заявив міністр.

Він додав, що Білорусь - близька для нас країна, Україна турбується про білоруський народ, але Лукашенко, «по суті, не залишає нам вибору і постійно штовхає нас до того, щоб ми реагували на його дії».

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко після зустрічі у Сочі з російським президентом Володимиром Путіним запросив представників так званої ЛНР "поставити питання" Роману Протасевичу.