Литва стала мішенню для нелегальної міграції з Білорусі - комітет Сейму

Глава парламентського комітету нацбезпеки та оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що білоруська влада обрала його країну мішенню для нелегальної міграції. Потоки нелегалів «безпрецедентні, але ситуація знаходиться під контролем».

Про це передає Укрінформ з посиланням на Фейсбук політика.

«Висновок про те, що Литву було обрано мішенню для білоруського режиму, підтверджується тим фактом, що у графі нелегальної міграції Латвії - «нуль» і до Польщі прагне потрапити набагато менше мігрантів, ніж до Литви», - пише Кащюнас.

За його словами, потоки нелегальних мігрантів пов'язані з чотирма щотижневими рейсами комерційних авіакомпаній з Багдада і Стамбула до Мінська. При цьому «можна змоделювати гіршу ситуацію, що кількість (нелегальних) мігрантів з Іраку і Сирії може сягати 200-300 осіб на тиждень». Кащюнас зауважує, що потрібно бути готовим і до здійснення депортації нелегалів до країн їх походження.

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У понеділок глава комітету нацбезпеки і оборони Сейму Литви Лаурінас Кащюнас разом з деякими членами Комітету відвідав так звану «петлю Девянішкес» (ділянку на сході Литви навколо містечка Девянішкес, яке глибоко заходить на територію Білорусі). За словами політика, саме тут було найбільше число спроб перетнути державний кордон Литви з Білоруссю.

Як повідомляв Укрінформ минулого тижня, у зв'язку з різким зростанням нелегальної міграції з території Білорусі Литва на кордоні з сусідньою країною дислокує додаткові сили. Також планується отримати допомогу від Європейського Союзу. У зв'язку з цим до кінця 2022 року Литва планує встановити по всій довжині кордону з Білоруссю системи спостереження, оскільки нині вони діють лише на 38% спільного кордону. Для цього знадобиться 38 млн євро.

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Раніше, 26 травня, під час виступу в парламенті Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що тепер західні країни самостійно здійснюватимуть контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією на кордоні з Білоруссю.

У Литві визнали це загрозою, а різке зростання кількості нелегальних мігрантів - її реалізацією. При цьому є дані, що офіційні особи Білорусі допомагають нелегалам. МВС і МЗС Литовської Республіки робили з цього приводу особливі заяви.