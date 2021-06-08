Лукашенко посилив покарання за протести в Білорусі

Олександр Лукашенко підписав закон «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності», який зокрема посилює відповідальність за порушення порядку проведення масових заходів у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

Таким чином, у КК Білорусі включили ряд нових статей і нових складів злочинів, які наберуть чинності через три місяці.

Документом передбачена відповідальність за екстремізм (участь в екстремістському формуванні та сприяння екстремістській діяльності, проходження навчання такої діяльності), за неодноразове порушення порядку проведення масових заходів (при цьому відповідальність наступатиме за наявності дворазової адміністративної преюдиції).

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Запроваджується відповідальність за поширення власником інтернет-ресурсу забороненої інформації, вчинене протягом року після притягнення до адміністративної відповідальності, а також за незаконний збір і поширення персональних даних, недотримання вимог щодо їх захисту.

З'явилася відповідальність за незаконні збори або отримання відомостей, що становлять державні секрети, з метою їх поширення (за відсутності ознак зради державі або шпигунства).

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Водночас посилена відповідальність за вбивство співробітника міліції (аналогічна відповідальність запроваджена за вбивство військовослужбовця), опір особам, які охороняють громадський порядок, насильство чи загрозу його застосування стосовно таких осіб, а також суддів і народних засідателів, публічну образу представника влади у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків або його близьких, організацію дій, що грубо порушують громадський порядок, або участь у них, публічні заклики до проведення незаконних масових заходів, умисне блокування транспортних комунікацій, що призвело до заподіяння шкоди у значному розмірі (40 і більше базових величин).

Істотно посилюється відповідальність за ухилення від сплати податків. Максимальний термін позбавлення волі за таке діяння, що призвело до заподіяння шкоди у великому розмірі, збільшується з 3 до 7 років, а в особливо великому розмірі - з 7 до 12 років.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана з боку ЄС, США, України та більшості демократичних країн світу.

Фото: TUT.BY