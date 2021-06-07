У Білорусі затримали музиканта за пісню про диктатора Лукашенка

У Білорусі затримали 22-річного музиканта за пісню, що нібито, ображає Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

«Влітку 2020 року молодий чоловік написав і виконав пісню, текст якої містить образи на адресу глави держави. Трек був поширений у соцмережах та на музичних інтернет-платформах і набув широкого розголосу», - поінформувала прессекретарка МВС Ольга Чемоданова.

Повідомляється, що затриманий видалив запис.

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Кримінальну справу порушено за «образу президента Республіки Білорусь».

Нагадаємо, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.